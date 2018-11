D66: ‘Ambtenaar moet écht met de trein, niet met het vliegtuig’

,,We hebben het idee dat ambtenaren, maar ook de collegeleden, standaard het vliegtuig nemen,’’ zegt raadslid Dennis Groenewold van D66. Zijn partij dient daarom vandaag bij de behandeling van de begroting een motie in om voortaan in de dienstreisverslagen te registreren welk vervoermiddel is gebruikt. ,,We kunnen het dan controleren en het zal een duwtje in de rug geven écht de trein te nemen’’, zegt Groenewold.