D66: 'Eenzaamheid jongeren alarmerend'

,,De cijfers zijn alarmerend. Bestaande maatregelen tegen eenzaamheid richten zich vooral op ouderen. Wij willen ook een duidelijke focus op jongeren. Want vereenzaming in die groep is een serieus probleem en vaak nog taboe”, aldus Sahla.

D66 grijpt terug naar de uitkomsten van een onderzoek van de GGD uit 2015. Daaruit blijkt dat jongeren tot de eenzaamste groepen in de samenleving horen. Bijna vijf op de tien jongeren in Den Haag zeggen zich matig tot zeer ernstig eenzaam te voelen. Dit geldt voor vier op de tien jongeren elders in Haaglanden.

Leefstijl