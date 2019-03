D66 en GroenLinks: ‘maak van doorgaande wegen 30km-zone’

Haags 'Duur­zaam' debat is vooral frustre­rend

13:35 Een gevoel van teleurstelling. Dat is wat Haagse politici gisteren overhielden aan de raadsvergadering, waarin ze wethouder Van Tongeren urenlang het hemd van het lijf vroegen over de nieuwste duurzaamheidsplannen voor de stad. ,,We willen actie, maar die zien we niet."