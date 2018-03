D66 heeft zijn vierde zetel na Rijswijkse hertelling

Het was een ongelooflijk spannende hertelling, want twee stemmen gingen beslissen aan wie de zetel zou toevallen. D66 had de hertelling aangevraagd omdat er gezien was dat in één stembureau een verschil zat tussen stembiljetten en stempassen. Lijsttrekker Constant Dolmans van D66 vond het ‘extra zuur’ dat op basis van twee stemmen de vierde zetel naar nieuwkomer Wij ging ‘omdat wij als D66 goed stand hebben gehouden tijdens de verkiezingen’. Dat in tegenstelling tot het landelijke beeld.