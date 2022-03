D66 nodigt collega-partijen uit mee te rennen en zo geld in te zamelen voor Oekraïne

Verkiezingskoorts Verkie­zings­koorts: Eigen glossy voor lijsttrek­ker Astrid (en haar team)

Na de Linda, de Jan en de Maarten heeft ook de lijsttrekker van de VVD in Leidschendam-Voorburg een eigen glossy: de Astrid. Een primeur in verkiezingstijd. Volgens de maker gaan de exemplaren als warme broodjes gratis over de toonbank. ,,Iedereen praat erover.’’

2 maart