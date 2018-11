D66: stop de wildgroei aan fastfoodtenten

Vanmiddag praat de Haagse politiek over de detailhandel in de stad. D66 zal dan pleiten voor meer zogenoemde branchering. De partij vreest dat de leefbaarheid van de stad in het geding komt als er steeds meer puur op toeristen gerichte winkels bijkomen. ,,We hebben niks tegen toeristen, maar we willen wel kwaliteit‘’ , zegt Scheper. ,,Dus geen ‘Nutella-winkels’ zoals je die overal in het Amsterdamse centrum ziet opduiken langs de wandelroutes voor toeristen. En niet op elke straathoek een fastfoodtent, zoals we hier steeds meer zien.”

Ondermijning

Branchering is volgens hem een oplossing. D66 pleit voor commissies waarin ondernemers, bewoners en de gemeente samen praten over het soort detailhandel dat men in een winkelstraat of in een buurt wil zien komen.



Scheper: ,,We hebben al een regel van maximaal dertig procent horeca. Heel goed. Maar we kunnen dat ook verfijnen. Differentiëren naar lichte en zware horeca. En ook andere detailhandel kunnen we met branchering beter sturen.”



Dat alles is goed voor het toerisme, goed voor het Haagse winkelaanbod, goed voor een minder eenzijdige aanbod van eetgelegenheden én goed voor de strijd tegen dubieuze detailhandel, zo menen de Haagse sociaal-liberalen.



,,Ook buiten de binnenstad zien we steeds meer snacktenten. En die wisselen opvallend vaak en opvallend snel van eigenaar. Door branchering kunnen we ook iets doen aan ondermijnende criminaliteit.”



