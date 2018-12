D66 trekt aan bel over huren studio’s Binckhorstlaan

De bewoners huren allemaal een eigen studio in de woontoren waar ook het Teleporthotel gevestigd is, aan de Binckhorstlaan 131. Het zijn veel studenten, soms met een parttime baan. ,,De verhuurder vraagt structureel teveel huur,’’ is het verwijt van de bewoners, die ook balen omdat ze volgens hen nooit een jaarafrekening hebben gezien van de servicekosten of kosten voor de nutsvoorzieningen.

Lange wachttijden

De groep heeft de huurcommissie van Den Haag ingeschakeld die een uitspraak over de situatie kan doen, maar loopt tegen lange wachttijden aan. ,,Zoals u allemaal al wel weet is er een zeer grote achterstand ontstaan bij de Huurcommissie, het is niet uitzonderlijk om langer dan een jaar te moeten wachten op een uitspraak,’’ aldus de groep.



Volgens D66 betalen de bewoners ,,onacceptabel hoge huren’’. ,,Ze hebben te maken met onverklaarbare servicekosten en betalen nog altijd wettelijk verboden contractkosten bij de overdracht van een woning. Bewoners zitten met de handen in het haar en procederen tegen de misstanden. De situatie vraagt om een aanpak en dit soort praktijken zijn helaas niet uniek”, stelt raadslid Daniël Scheper van de partij.



D66 maakt zich ook zorgen over de wachttijden bij klachtenprocedures in Den Haag.



