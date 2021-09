D66: ‘Verhoog ozb, maak meer straten autovrij en parkeren duurder en maak splitsen woningen weer mogelijk’

Den Haag moet de meest leefbare stad van Nederland worden, als het aan D66-lijsttrekker Robert van Asten ligt. ,,We geven de straat weer terug aan de bewoners. Ruimte voor ontmoeting, voor spel, voor sport en voor groen, heel veel groen. Boom voor blik op straat. De stad moet straten krijgen waar je lopend en fietsend veilig doorheen kunt omdat de maximumsnelheid is verlaagd en er veilige routes zijn gecreëerd’’, schrijft hij in het voorwoord van het vandaag verschenen verkiezingsprogramma van zijn partij.

Thuis

Op het gebied van wonen, een van de grootste problemen van dit moment, heeft D66 ook opvallende plannen. Zo wil het bijvoorbeeld het opsplitsen van woningen weer mogelijk maken. Iets wat door dit huidige college juist is verboden in een groot deel van de stad. Maar D66 wil dat dit onder bepaalde voorwaarden juist wordt toegestaan zodat er minder hoeft te worden gebouwd in de natuur. Ook staat in het programma dat het bouwen van minder dan vier woonlagen wordt verboden. Ook wordt onderzocht of er meer woonlagen kunnen worden toegevoegd aan bestaande bouw. Iets waar de gemeente nu huiverig voor is. De partij stelt ook voor om huurders die een ruime huurwoning inruilen voor een kleinere een tijdelijke huurkorting te geven.