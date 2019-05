D66: Vrouwenbesnijdenis in Den Haag moet worden aanpakt

,,Er moet meer aandacht komen voor dit probleem. Hoe kunnen we deze vrouwen beter beschermen tegen deze verminking? Ik wil van het stadsbestuur weten welke stappen het kan nemen en hoe we deze gemeenschappen beter kunnen bereiken”, aldus Van der Werf. De besnijdenissen vinden meestal op jonge leeftijd in het buitenland plaats.



GGD Haaglanden heeft momenteel een preventieprogramma om vrouwenbesnijdenis tegen te gaan. D66 wil weten of dat programma voldoende werkt. De partij ziet ook kansen voor betere samenwerking met de gemeenschappen in Den Haag waar vrouwenbesnijdenis voorkomt.



Door het Nederlandse verbod op vrouwenbesnijdenis wordt voor de operatie meestal uitgeweken naar het buitenland. Vaak komt de ingreep pas aan het licht wanneer vrouwen op latere leeftijd met klachten bij medici terecht komen, weet Van der Werf.



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!