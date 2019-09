D66 wil extra geld voor theaters Het Veur en Ludens

Verdachten beschie­ting The Game in Delft blijven achter tralies

13:07 Twee verdachten van de beschieting vorig jaar september van coffeeshop The Game in Delft blijven in de cel. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vanochtend bepaald. De advocaten vroegen om hun vrijlating, omdat het bewijs tegen de mannen ‘krakkemikkig’ zou zijn. Maar volgens OM is het rustig in Delft sinds ze vastzitten.