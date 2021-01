Dàààg 2020! Hier kun je je in 2021 nog op verheugen

Zorgen om massale sloop woningen in Haagse buurten Zichten, Gaarden en Dreven: ‘Het moet geen Bijlmer worden’

5 januari Meerdere partijen in de Haagse gemeenteraad maken zich ernstige zorgen over de geplande sloop van een groot deel van de bestaande sociale huurwoningen in de buurten Zichten, Gaarden en Dreven. Het stadsbestuur, woningcorporatie Staedion en bouwbedrijf Heijmans willen er 3500 nieuwe woningen bouwen.