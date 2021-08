Daan en Steef maken al ploggend de Nederlandse kust schoon en treffen elkaar zondag in Scheveningen

Op Scheveningen Een beetje tegenwind mag de pret niet drukken

30 juli De boulevard van Scheveningen is de plek waar menig toerist over flaneert. Het liefst in het zonnetje. Ook vandaag lopen mensen nieuwsgierig om zich heen kijkend langs het strand. Een tiental meter rechts van de Pier zit een vrouw met haar blonde haren in een knotje uit te puffen op een bankje. Ze draagt een bodywarmer met daaronder een roze T-shirt. Naast haar twee jongens die ietwat vermoeid ogen. Wij spraken ze voor de rubriek Op Scheveningen.