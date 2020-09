Daar komt de bruid: Barbie gaat trouwen

Eerder dit jaar werd bekend dat ze in verwachting is van haar derde kindje. Het jongetje wordt in december verwacht. Uit de eerdere relatie met haar ex Michael van der Plas heeft Samantha al twee kinderen. Angelina Melissa Cora van 7 en zoon Milano Michael Ronnie. Hij is 5 jaar oud.

Het aanzoek komt na een minder leuke periode voor Samantha. In april was ze betrokken bij een auto-ongeluk. Er werd toen even gevreesd voor het leven van Samantha de Jong. Terwijl Samantha in coma lag, ontdekte de arts dat ze zwanger was. ,,Tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis kwamen ze erachter. Met de baby gaat gelukkig alles goed’’, zei Samantha daarover.