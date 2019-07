Daar loop je dan met je zakje rottende etensresten terug naar je krappe portiekwoning

Als het om alledaagse ergernissen gaat is zwerfvuil de nieuwe hondenpoep. Er gaat geen dag voorbij of iemand plaatst wel ergens op social media foto’s van troep op straat, steevast begeleid met een mopperend commentaar over het falende gemeentebeleid.



Welbeschouwd hebben de meeste inwoners maar op drie manieren met hun gemeente te maken; als zij een paspoort nodig hebben, een parkeervergunning aanvragen of als ze hun vuilnis buitenzetten. Dat zijn momenten die gemeenten gewoon goed moeten regelen. Zodra het fout loopt, is de hoon voor het gemeentebestuur. Net als met hondenpoep is het met zwerfvuil niet de gemeente die vervuiling veroorzaakt. Nog steeds zetten mensen vuilniszakken buiten terwijl meeuwen die dan kapot scheuren en nog steeds dumpen mensen complete driezitsbanken bij ondergrondse vuilnisbakken in de veronderstelling dat die dan ook wel worden meegenomen. Die troep maken we dus zelf.