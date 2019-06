Daar sta je dan, voor een gehoor van de meest invloedrijke mensen uit heel de wereld. Ivanka Trump is er, evenals koningin Máxima. En wat zeg je dan: ‘Let’s make The Hague great again.’ Een gestolen verkiezingsleus van Donald Trump. Die had er in Amerika veel succes mee. De kracht van de slogan (‘Laten we Amerika weer groot maken’) zit ’m in twee dingen: de kreet veronderstelt dat het dat nu niet meer is én dat jij degene bent die het weer zo kan laten zijn.