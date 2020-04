Daar zijn ze dan: de Covidioten. Wij hamsteren pleepapier, zij wapens

Eeuwig Den Haag Familie Hamme zat in laatste transport van Den Haag met gedepor­teer­de joden: ‘Een gruwelijk noodlot’

28 april Op 23 april 1943 vertrok het laatste transport van Den Haag met gedeporteerde joden. In de trein zat de familie Hamme van de Carel Reinierszkade. Hun trof het noodlot: ‘een viervoudige moord in Sobibor’, schrijft Bert Kreemers in zijn boek. Een papieren monument voor de eerste bewoners van zijn flat.