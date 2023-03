Daarom ligt er een gigantische banaan in het Zuiderpark

Waar komt die banaan vandaan?



Phil van Klundert

Na enig onderzoek bleken we de banaan al te kennen. Net als een grote appel, peer, sinaasappel, tomaat en een tros druiven lag deze banaan vroeger op het terrein bij het Leyenburgziekenhuis. Het fruit is verplaatst naar het Zuiderpark en alleen de banaan is nog over, want het polyester waarvan het fruit is gemaakt bleek niet zo sterk te zijn. Maar dankzij de verplaatsing lijkt de banaan zich goed te houden.

Nu wil je natuurlijk ook weten wie die banaan heeft gemaakt. Dat was de Haagse kunstenaar Phil van Klundert. Hij is in 1942 in Den Haag geboren en ging ook hier naar de vrije academie. In 1975 maakte Phil het kunstfruit voor ziekenhuis Leyenburg.

Volledig scherm 1980 ziekenhuis Leyenburg. Foto CL van Pelt/Haags gemeentearchief

Mysterie opgelost! Loop jij ook al tijden rond met een Haags mysterie dat echt opgelost moet worden? Tip de redactie. Wie weet lossen we het voor je op.

