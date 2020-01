Dader op de vlucht na steekpartij op Melis Stokelaan

Column Big Buurman is watching you: Wie niet met de ‘slimme deurbel’ meedoet is meteen verdacht

6:11 In Zoetermeer hangen 1682 camera’s in de openbare ruimte. In Den Haag zijn het er, schrik niet, meer dan 5000. En daar komt, als het aan de gemeente ligt, een camera bij - vlak voor je huis.