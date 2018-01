Dader steekpartij Leidschendam aangehouden

De politie heeft een 42-jarige Leidschendammer aanhouden als verdachte van de steekpartij in Leidschendam gisteravond. De verdachte was boos geworden op een 21-jarige hondeneigenaar waarmee hij in botsing was geraakt. De dader stak het slachtoffer in zijn rug met een mes.