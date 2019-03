Dader vlucht na overval op Van Limburg Stirumstraat, politie zoekt getuigen

Het gaat om een man van ongeveer 1.70 meter met een tenger postuur, licht getinte huidskleur, kort zwart haar en een volle zwarte baard. Hij droeg een donkere jas tot op de heup, voorzien van elastiek in de mouw aan de onderkant en een blauwe spijkerbroek. Ook droeg hij een zwarte pet.

Lichtgewond

De bewoonster meldde dat de verdachte haar onder bedreiging beroofd had van enkele eigendommen en dat zij hierbij lichtgewond is geraakt. Vervolgens ging de verdachte er in onbekende richting vandoor.