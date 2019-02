Daders op de vlucht na overval op juwelier in Leidschendam

Video Politie leert basis­school­leer­lin­gen wat te doen bij internet­pes­ten

10:39 Wat moet je doen als je via internet wordt gepest? Of wanneer je te maken krijgt met bijvoorbeeld sexting of grooming? Op deze lastige vragen probeerde de politie gisteren antwoord te geven aan leerlingen van de basisschool de Grote Beer aan de Gunstersteinweg in Moerwijk in Den Haag.