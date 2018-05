Daders op de vlucht na schietpartij in Franklinstraat

De strijd om het mooiste Schevening­se lied is losgebar­sten

22:05 Het moment van de waarheid komt steeds dichter bij, nog even en dan is bekend wie het allermooiste Scheveningse lied geschreven heeft. De wedstrijd wordt georganiseerd in het kader van Feest aan Zee en de zevende voorronde is momenteel in volle gang.