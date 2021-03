Dag 2 in proces tegen bende van Piet S.: de witwasser en de inkoper

Boete door dna-onderzoek hondenpoep? Voorscho­ten waarschuwt voor nepbrief

15:54 In Voorschoten gaat een brief rond waarin staat dat de gemeente hondenpoep op dna gaat controleren en baasjes gaat beboeten bij een match. Deze brief is nep, waarschuwt de gemeente. ‘Vermoedelijk is er sprake van een grap.’