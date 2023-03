Dag 3 | Haagse godfather Piet S. hoeft voor ‘oude zaak’ niet langer in de cel

Live twitterPiet S., die momenteel terechtstaat in het omvangrijke proces Taxus op verdenking van onder meer drugshandel en witwassen, is donderdag in een ‘oude zaak’ over verboden wapenbezit veroordeeld tot een celstraf van honderd dagen, met aftrek van voorarrest. Dit komt er voor hem op neer dat hij in deze kwestie niet langer in de cel hoeft te zitten. Dit heeft het gerechtshof in Den Haag bekendgemaakt.