Dagboeken van ‘vredelievendste oorlogsman’ voor het eerst uitgegeven

gedane zaken Rob ging tijdens de Tweede Wereldoor­log met de kinder­trein naar Wenen: ‘Had de tijd van mijn leven’

De opvang van tienduizenden Weense kinderen na de Eerste Wereldoorlog in Nederland staat niet op zichzelf. In de Tweede Wereldoorlog gingen kindertreinen de andere kant op. Dat vertelt lezer Rob Ipenburg (88) uit Rijswijk. Hij had de tijd van zijn leven in een gastgezin op het Oostenrijkse boerenland.

18 oktober