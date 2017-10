Dagje Den Haag: Máxima opent topstukken, koning opent Eurojust

Koning Máxima houdt zich vanochtend bezig met de opening van de reizende tentoonstelling 'Tien topstukken on tour'. Het Kröller-Müller Museum, het Van Gogh Museum, het Rijksmuseum en het Mauritshuis sturen samen tien topstukken uit hun verzameling op tournee door Nederland. Met de keuze van werken van onder anderen Rembrandt, Appel, Steen, Monet en Picasso willen ze tot en met 25 maart laten zien hoe ze de Nederlandse kunstcollectie hebben kunnen uitbreiden dankzij aankopen met geld van met name de BankGiro Loterij en ook verdere fondsen en particulieren.



Het zijn allemaal aanwinsten uit de periode 1999-2016. Als 'pop-uppresentatie' zullen ze te zien zijn in het Mauritshuis in Den Haag, het Fries Museum in Leeuwarden, het Rijksmuseum Twenthe in Enschede, het Van Abbemuseum in Eindhoven, het Kröller-Müller Museum in Otterlo en het Bonnefantenmuseum in Maastricht. De werken zijn onder meer 'De burgemeester van Delft en zijn dochter' van Jan Steen, 'Portret van een oude man' van Rembrandt, 'Molens bij Zaandam' van Monet, 'Petite chouette' van Picasso, 'De vierkante man' van Karel Appel en 'Gezicht op de Gouden Bocht in de Herengracht' van Gerrit Adriaensz. Berckheyde.