Dagje naar Den Haag of Delft? Hier kan je het goedkoopst je auto parkeren

De Consumentenbond heeft onderzoek gedaan in 24 steden in Nederland. Ze gingen op zoek naar de goedkoopste plekken in het centrum om je auto voor een hele dag neer te zetten. Ze vergeleken daarbij parkeren op straat, op een parkeerterrein en in een parkeergarage in het centrum. ‘Als parkeertijd kozen we van 10.00 tot 18.00 uur op zaterdag. Daarbij hielden we ook rekening met dagkaarten en maximale dagtarieven.’