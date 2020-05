Dagje naar pretpark in Den Haag kan weer, maar met aanpassingen: ‘Gezinnen vinden het fijn om even weg te zijn’

,,We zien dat gezinnen heel blij zijn dat ze weer het park in mogen. Het is fijn om even weg te zijn en lol met elkaar te hebben”, zegt Cindy van Kester, woordvoerder van attractiepark Duinrell. Het park ontvangt sinds zaterdag weer bezoekers, maar wel een stuk minder. ,,We gebruiken nu maar 10 procent van de normale capaciteit. We stellen 500 tickets per dag beschikbaar en vol is vol. Ze zijn ook alleen online te bestellen, dus langskomen en aan de kassa een kaartje kopen, kan niet meer.”