Dak van ADO bungelt en kerk in de Elandstraat lijkt in te storten: storm Eunice heeft Den Haag in zijn greep

Scheids­rech­ter zaterdag met ‘bodycam’ het veld op: ‘Ik doe alleen nog maar wat ik leuk vind’

Scheidsrechter Marcel van Ekelenburg uit Naaldwijk heeft zaterdagmiddag op sportpark Polanen een camera op de borst als hij het duel tussen SC Monster en Duindorp sv in de derde klasse B arbitreert. Dat het tegen de regels van de KNVB in is, deert de spelleider niet. ,,Ik doe alleen nog maar wat ik leuk vind.”

18:19