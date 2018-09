'Dakartiesten' houden de open haarden veilig

Het stookseizoen staat op punt van beginnen. De schoorsteenvegers hebben het er druk mee. Terwijl het in Duitsland bij wet verplicht is om jaarlijks alle stookkanalen te laten schoonmaken en inspecteren wordt het in Nederland aan de burger zelf overgelaten of hij het, al dan niet, tijd vindt voor een veegbeurt. Dat lijkt vrijblijvender dan het is. Want als de oorzaak van een eventuele brand is terug te leiden tot achterstallig onderhoud van een rookkanaal, kan de verzekeraar besluiten de schade niet te vergoeden. Ze gaan ervan uit dat van een huiseigenaar verwacht mag worden dat deze zich inspant om brand te voorkomen en zijn schoorsteen met enige regelmaat laat vegen.



Den Haag kent een 'meester-schoorsteenveger'. Dat is Frans Westenberg (64) van Schoorsteenvegerij Bezuidenhout, dat tegenwoordig niet meer in het Bezuidenhout maar aan de Hekkelaan in hartje Den Haag gevestigd is. Hij is de derde generatie schoorsteenveger van de familie. ,,Mijn opa deed het al. Mijn vader ook. Ik was veertien, en in opleiding tot metselaar, toen er iemand ziek werd en ik mijn vader ging helpen'', vertelt Westenberg die inmiddels een halve eeuw over de Haagse dakpannen klautert.



De ene schoorsteen schijnt, volgens Westenberg de andere niet te zijn. Tref je in het Benoordenhout en in Voorburg nog weleens een lastig te vegen slaper aan (een slaper is een rookkanaal met een stuk horizontaal verloop) op Scheveningen hebben ze weer heel andere problemen. ,,Als je aan de Kanaalweg woont, heeft het monteren van een standaard kap op je schoorsteen geen enkele zin. Die kan je na drie, misschien vier, jaar weer vervangen. Alleen roestvrij staal blijft het doen in de zoute zeelucht van Scheveningen.''