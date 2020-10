Dakloze Abdul (20) gelooft in de toekomst: ‘Alles begint met een opleiding, zonder dat kom je nergens’

Opvallend monter komt Abdul het Straat Consulaat binnengelopen. Aan niets is te zien dat de uit Koeweit afkomstige jongen niet meer thuis woont en geen eigen woonruimte heeft. Het stereotype dakloze kan overboord. Zijn haar zit netjes in de gel, oordopjes met muziek in, zwarte sneakers en jeans en een sportief vest. De brede lach lijkt op zijn gezicht vastgeplakt.

Abdul verontschuldigt zich bij binnenkomst direct omdat hij iets later is. Hij kreeg nog informatie over de aankomende examens en dat wilde hij toch niet missen. Dus heeft hij zich gehaast en staat daarom nu in het gebouw van het Straat Consulaat aan de Haagse Parkstraat nog even op adem te komen.