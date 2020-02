Dakloze die vrijwillig de stad verlaat krijgt geld van gemeente Den Haag om verhuizing te bekostigen

Ook is de gemeente dan de borg voor de huur voor te schieten of die cadeau te doen. Zelfs kosten voor treinkaartjes om de woning te bezichtigen of om het huurcontract te tekenen kunnen worden vergoed.

Dat schrijft het stadsbestuur in antwoord op vragen van de Haagse Stadspartij over de schrikbarende toename van het aantal daklozen en het idee van het Straatconsulaat om thuislozen onder te brengen in gemeenten als Delfzijl, waar juist veel leegstand is.

Woonruimte

Wethouder Van Alphen benadrukt dat niemand gedwongen wordt om de stad te verlaten. Maar: ,,Er wordt wel gewezen op de mogelijkheden in andere gemeenten in Nederland, omdat men daar mogelijk (veel) sneller in aanmerking komt voor woonruimte.” Het is niet duidelijk hoe hoog de verhuisvergoeding is.