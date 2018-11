Dakloze jongeren bieden college symbolische zwerfsteen aan

De steen staat symbool voor jongeren die dakloos zijn en de last daarvan dagelijks voelen. Aan de wethouder is gevraagd de steen een week lang bij zich te dragen en erover te twitteren. Daarna moet hij hem doorgeven aan een ander.

,,We hopen dat de zwerfsteen in ieder geval een jaar lang in de gemeenteraad circuleert,” zegt straatconsulaat Joy Falkema.

Fatima Gold Barry (22), die zelf te jong op zichzelf werd teruggeworpen, hield een emotioneel betoog. ,,Ik ben Fatima, vrijwilliger bij het Straat Consulaat, ‘platform Achterban jongeren’. Op mijn dertiende werd ik uit huis geplaatst en sindsdien zit ik in een situatie waarbij een thuis tijdelijk is. Waarbij ik verblijf in woonvoorzieningen en ik ervoor zorg dat ik altijd vuilniszakken heb om te verhuizen. De onzekerheid dat je niet weet waar je hierna gaat wonen is vreselijk.’'

Gekke sprongen

Fatima vertelde dat het leven na haar 18e nog weer ingewikkelder werd. . ,,Als na je 18e de jeugdzorg stopt, is er niemand meer verantwoordelijk voor je. Uit wanhoop maak je gekke sprongen: je huurt een te dure woning. Gaat in op een aanbod om snel geld te verdienen.’' Ook worden te makkelijk in die situatie dure abonnementjes (mobieltjes, red.) afgesloten.

De zwerfsteen moet tot nadenken stemmen. Zodat deze zwerfjongeren niet worden vergeten, aldus Falkema. Den Haag is volgens haar wel vooruitstrevend voor tieners zonder echt thuis. ,,Voor zover wij weten is het de enige grote stad met een nachtopvang die zich richt op jongeren.’'

De zwerfsteen is eerder aangeboden aan staatssecretaris Blokhuis en aan de gemeenteraad van Utrecht en Rotterdam. Amsterdam moet het symbool nog ontvangen.