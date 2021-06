Dakloze man krijgt geen straf voor schoppen van hond

De Haagse dakloze Fabio is door publiek in het Zuiderpark tweemaal aangeklaagd voor het mishandelen van zijn pitbull Akira. Hij zou de hond hebben geschopt of zelfs in de ogen gestoken. Maar de rechter spreekt het baasje van alles vrij: de mensen zouden hem niet begrijpen, omdat hij ‘een zonderling’ is. Hij krijgt zijn Akira ook weer terug.