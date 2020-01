Dakloze moeder mag met twee kinderen aankloppen bij opvang, derde heeft pech

'Het kan iedereen overkomen, ook u en mij,' schreef wethouder Bert van Alphen (GroenLinks) vorig jaar aan de Haagse gemeenteraad over het daklozenprobleem in de stad. De gemeente constateert dat het aantal daklozen en dakloze gezinnen explosief stijgt en ziet door de extreme woningnood in de stad geen oplossingen voor het probleem.



Dakloze moeders strijden voor een urgentieverklaring bij de gemeente, zodat ze voorrang krijgen bij het vinden van een woning. Maar ze grijpen mis. In het door woningnood geteisterde Den Haag is ook voor hen geen huis te vinden. ,,Het systeem in Nederland is onmogelijk,'' zegt de dakloze Nicol Carty (28), werkende moeder van drie kinderen.