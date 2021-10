‘Dakloze moet in de winter altijd binnen kunnen slapen’

De ergste pijn zit vooral in de opvang van daklozen in de wintermaanden. Als de gevoelstemperatuur onder het vriespunt zakt, hebben alle daklozen in Den Haag recht op een slaapplaats binnen. Maar die regeling gaat de belangengroepen én de gemeenteraad lang niet ver genoeg. Zij pleiten er al jaren voor dat er in de koudste maanden van het jaar een vaste opvangplek is, ongeacht de temperatuur.