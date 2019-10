‘Daklozen barsten in huilen uit als de nachtopvang geen bed voor ze heeft’

Mensen die dakloos zijn barsten ‘s avonds in huilen uit als ze bij de nachtopvang in Den Haag nul op rekest krijgen. Volgens Elly Burgering van Straat Consulaat gaat het om hartverscheurende en mensonterende taferelen bij de opvang omdat er onvoldoende bedden zijn om iedereen te herbergen.

,,Mensen vertrekken huilend omdat ze buiten moeten slapen,’’ aldus Burgering die haar hart vasthoudt voor de toekomst. De 4G-steden Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en Utrecht sloegen deze week in een brandbrief alarm dat zij de stroom daklozen niet meer aankunnen en meer geld willen van het Rijk. De wachttijd voor onderdak is afgelopen jaren explosief gestegen en geld om dit op te lossen is niet beschikbaar. De steden willen meer huisvesting en geld voor begeleiding.

Daklozen-wethouder Bert van Alphen van de Hofstad (GroenLinks) zei zojuist in de commissievergadering op het stadhuis dat ‘de kou’ hem op dit moment bezighoudt.

Quote We zijn nog in gesprek met de buurt Van Alphen

Een dag voor de winterregeling ingaat, is hij nog druk bezig extra slaapplek te regelen voor alle daklozen in Den Haag. Aan de Binckhorstlaan komen er vijftig tot zestig extra bedden bij om de ergste nood te ledigen. Er wordt nog onderhandelt over de inrichting van nog twee kleinere locaties en één grotere slaapplek ergens in de stad. Waar maakt hij nog niet bekend. ,,We zijn nog in gesprek met de buurt,’’ zei hij.

De winterregeling gaat morgen in en loopt tot 1 april. Als de gevoelstemperatuur nul graden is, is er voor iedereen een bed en mag niemand bij de opvang worden weggestuurd. Dat moet voorkomen dat mensen door extreme kou gezondheidsrisico’s lopen omdat ze buiten moeten slapen. ,,In de winterregeling geldt: iedereen van de straat, aldus Van Alphen.

Treurig

Judith Klokkenburg (Christenunie/SGP) zei zojuist dat zij treurig wordt van de wachtlijsten bij de opvang. ,,Hoe kan het dat wij in de stad van Vrede en Recht mensen zo aan hun lot overlaten?’’

De wethouder rekende voor dat er in de Hofstad 160 tot 170 extra bedden bij zullen komen in de winterregeling. Volgens hem is dat voldoende. ,,We hopen dat het voldoende is. Ik heb het idee dat we het daarmee redden.Ik weet niet of het genoeg is. Ik hoop het, maar ik weet het niet zeker,’' aldus Van Alphen.

Quote Volgens de wethouder komen er voldoende slaapplek­ken, maar locaties blijven onbekend Klokkenburg

Klokkenburg (ChristenUnie/SGP) had gehoopt op meer duidelijkheid over het draaiboek bij extreme kou. ,,Morgen gaat de winteropvang voor daklozen open. Maar waar? Volgens de wethouder komen er voldoende slaapplekken, maar locaties blijven onbekend. En of het voldoende is voor de oplopende wachtlijst?’’ vraagt ze zich af.

Straat Consulaat houdt morgen van 15 tot 17 uur een betoging bij het standbeeld van Haagse Harry op de kop van de Grote Markt om aandacht te vragen. De betogers willen daklozen een hart onder de riem te steken en hopen dat er oplossingen komen.

Een man die al maanden rondzwerft volgde de commissievergadering met wethouder Van Alphen zojuist op de publieke tribune in het stadhuis. Na de commissievergadering vertelde de man dat hij maandenlang op straat sliep nadat hij zijn job als vrachtwagenchauffeur verloor in Spanje. Hij heeft geen schulden, is niet verslaafd, maar had geen inkomen meer en verloor daardoor in Spanje zijn huis. De man keerde radeloos terug naar Nederland, maar kon er geen werk vinden omdat hij geen woonadres had. ,,Je komt in een vicieuze cirkel’’, zei hij.

Quote Ik sliep onder afdakjes en in steegjes. Je hebt geen keus Dakloze

Met geen familie om op terug te vallen en geen plek in de nachtopvang was het survival ‘s nachts. ,,Ik sliep onder afdakjes en in steegjes. Je hebt geen keus.’’

Hij heeft na maanden op de wachtlijst nu recht op opvang in de Wenckebachstraat. ,,Ik ben nu niet dakloos meer, alleen thuisloos,’’ aldus de man. Hij heeft zich inmiddels bij alle uitzendbureaus ingeschreven en hoopt op werk.

Geen bed voor dakloze bij kou mensonterend’ SP, Groep de Mos, GroenLinks, HSP, Partij voor de Dieren, CU/SGP, NIDA, CDA en PvdA hebben zojuist een brief verspreid waarin ze eisen dat Den Haag voldoende bedden regelt voor de winteropvang. De fracties vinden het gebrek aan slaapplek een schande en spreken hun grote zorgen uit dat mensen in bittere kou toch buiten moeten slapen. Hoewel wethouder Van Alphen volgens hen veel inspanning levert alles goed te organiseren voor de winterregeling en de fracties dit waarderen, is volgens de fracties onvoldoende zeker dat er voldoende bedden paraat zijn bij vorst. ,,We hebben grote twijfels of de maatregelen voldoende zijn om te garanderen dat niemand deze winter op straat hoeft te slapen.’' De partijen vrezen middeleeuwse taferelen. Financiële belemmeringen zouden volgens hen geen rol mogen spelen bij de opvang van mensen. ,,Het letterlijk in de kou laten staan van zij die het meest kwetsbaar zijn, is een aanslag op de menselijke waardigheid. Wij zijn het aan onze reputatie als stad van vrede en recht verplicht om alle risico’s weg te nemen dat er ook maar één iemand vanaf 1 november noodgedwongen de nacht buiten moet doorbrengen.’' De partijen willen weten van het huidige college hoe, waar en op welke termijn zij de extra winteropvang gaat realiseren.