Daklozen op veldbedje in de gymzaal: ‘het is dit of buiten slapen’

Het aantal daklozen in Den Haag groeit en de stad heef te weinig bedden in de normale nachtopvang. Meer dan honderd mensen staan inmiddels op de wachtlijst voor een bed. Ze slapen noodgedwongen buiten in portieken en parken. Als het vriest of de gevoelstemperatuur nul is, wordt evenwel een uitzondering gemaakt, en heeft iedereen recht op een noodbed. ,,In de winterregeling geldt: iedereen van de straat,’’ zei Van Alphen onlangs .



De wethouder maakte onlangs bekend dat hij daarvoor zestig winterbedden heeft in de Binckhorst. Vorige week kwamen er nog eens zestig winterbedden bij in Moerwijk. ,,Die opvang is echter door technische redenen nog niet klaar,’’ aldus de gemeente, die daarom dit weekend in allerijl voor noodopvang een gymzaal inrichtte met veldbedden. Het was buiten vrieskoud.