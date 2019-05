Daklozen poepen, plassen en slapen in hal van flat Haagse Desteny: ‘Ik zit stijf van angst in bed’

,,Het is geen fijn gevoel. Het voelt onveilig.’’ De jonge Desteny van der Wal, die een paar maanden geleden nog dacht dat ze een fijn thuis voor zichzelf had gevonden, kwam van een koude kermis thuis. De flat van vijf hoog aan de Francois Valentijnstraat in Bezuidenhout-West van Haag Wonen blijkt namelijk ook de vaste stek van een groepje daklozen. De mannen forceren voortdurend de gammele portiekdeur en verschansen zich ’s nachts in het trappenhuis, vlakbij Desteny’s eenkamerappartement.



De mannen poepen in de hal en slapen voor de lift. ,,Pis Buiten’’, heeft een boze bewoner als waarschuwing op de muur gekalkt. De kreet heeft geen effect. Op de begane grond in het trappenhuis is het kokhalzen geblazen vanwege de indringende geur van mannenpis en ook ontlasting ligt er op de grond.



,,De situatie maakt me doodsbang. Ik heb wel met een mes naast mijn bed geslapen.’’