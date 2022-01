Daklozen Schildershoek straks weer alleen welkom tijdens échte koude nachten

180 gezinnen meldden zich bij daklozenlo­ket, minder vaak in hotels opgevangen

182 gezinnen raakten in het eerste half jaar van 2021 dakloos, of dreigde dat te overkomen. In totaal klopten in de eerste maanden 1670 mensen aan bij het daklozenloket van de gemeente, een lichte daling ten opzichte van eerdere jaren.

17 november