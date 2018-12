Daklozen vieren kerst aan Sportlaan

Het gaat lukken: de eerste dakloze vrouwen kunnen kerst vieren in de nieuwe opvang aan de Sportlaan. Daarmee is het doel om de locatie in het voormalige Juliana Kinderziekenhuis voor de kerstdagen in gebruik te stellen voor dak- en thuislozen behaald. De eerste bewoners verhuizen er maandag, de dag voor de kerstdagen, inderdaad naar toe.