Daklozen willen van stigma af: 'Zitten niet met halve liter bier en heroïnespuit'

De een is 25 jaar. Chanel heet ze. Een naam die luxe en grandeur uitstraalt. Toch moest ze zich een half jaar geleden melden bij de Kessler Stichting aan de De la Reyweg in Den Haag. Daar was weinig groots aan. In het eerste jaar gestrand bij haar studie aan de Haagse Hogeschool, en in een mum van tijd daarna in de schulden geraakt toen ze de huur van de studentenwoning niet meer kon betalen. Een 'wat depressieve periode' maakte dat ze niet adequaat handelde.