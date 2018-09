Daklozen worden voortaan ook op zaterdag opgevangen

Ed Struij­laart ‘doet even een liedje’ terwijl vriendin aan het bevallen is

10:59 De Haagse zanger Ed Struijlaart heeft vanochtend het noodlot getart door in Hilversum in de Radio 538-studio bij dj Edwin Evers ‘even een liedje te komen spelen’. Zijn vriendin lag op dat moment in het ziekenhuis, klaar voor de bevalling van hun tweede kindje.