Daling fietsendiefstal is geen reden tot juichen

In alle gemeenten in de regio wordt steeds minder vaak aangifte gedaan wegens een gestolen fiets. In Den Haag is die het grootste: van bijna 2100 naar minder dan 1400. In Leidschendam-Voorburg liep dat terug van 240 naar 130 en in Rijswijk van 215 naar 140. In Delft daalde het aantal aangiften van 820 naar 540, in Westland van 230 naar 130 en in Zoetermeer van 260 naar 150.



In Den Haag is de daling in alle delen van de stad te zien. Het centrum van de hofstad is al sinds jaar en dag dé hotspot als het gaat om fietsendiefstallen. In de eerste maanden van 2018 werden er 488 tweewielers gejat in het stadshart. Dat waren er in 2017 en 2016 nog respectievelijk 672 en 888. Andere gebieden in Den Haag waar het goed is een extra oogje in het zeil te houden zijn Escamp, Haagse Hout en Segbroek. Maar ook in die wijken worden de afgelopen jaren steeds minder fietsen gegapt.



De daling is te zien vanaf 2016. In de jaren daarvoor, in elk geval vanaf 2011, was er juist steevast een stijging te zien van het aantal fietsendiefstallen. De piek deed zich voor in 2015 toen er alleen al in Den Haag in een jaar tijd maar liefst 5400 fietsen werden gestolen.