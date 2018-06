Dalton Den Haag diep door stof na blunder

Het zal je maar gebeuren. Je zit in het laatste jaar van de havo en ontdekt in april, één maand voor het examen, dat je sinds november voor niets zo hard hebt gewerkt. De behandelde lesstof voor het vak filosofie blijkt namelijk helemaal niet in het examen voor te komen. Paniek alom, want je hebt nu slechts enkele weken om de juiste lesstof tot je te nemen. Daar waar anderen bijna een half jaar over doen.

Noodrooster

De ontdekking van de fout schokte ook de docent en de schoolleiding. Die schreef meteen een brief aan ouders, waarin diep door het stof is gegegaan. 'De school heeft een enorme fout gemaakt [...] Uiteraard bieden we onze excuses aan voor deze blunder'. In overleg met de inspectie is een noodrooster opgesteld, waarin leerlingen in een week tijd (plus een dag in de meivakantie) werden klaargestoomd voor het examen. ,,De docent is daarvoor extra naar school gekomen. Ook hebben we de leerlingen op onze kosten examentraining aangeboden'', zegt rector Katrien van de Gevel.