Dalurenkaart, minimakorting, toeslag in de spits: HTM en RET willen kunnen spelen met hun ov-prijzen

De partijen vinden dat reizigers in de toekomst best wat mogen meebetalen aan de grote investeringen die ze moeten doen in het openbaar vervoer. ,,Als we op ov-lijnen in de spits vaker met de tram en de bus gaan rijden, dan denk ik dat we ook van onze klanten best wat extra’s mogen vragen”, zegt Metropoolregio-bestuurder Igor Bal.