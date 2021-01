Dame die Hugo de Jonge lastigviel is een hyperirritante horzel in de gedaante van aandachtszieke vrouw

Vrouw valt Hugo de Jonge lastig, politici reageren: ‘Dan ben je wel echt van het padje af’

27 januari ,,Ik doe niets kwaad hoor Hugo, ik kom echt in liefde.’’ Zo stapte Karin-Maria vandaag op demissionair minister Hugo de Jonge af, die bellend over het Plein in Den Haag liep. Maar niet iedereen denkt daar zo over.