Dames van lichte zeden in Huis ten Bosch? Dingen over Den Haag die je waarschijnlijk nog niet weet

Deze historische tongbreker wordt ook weleens gebruikt met de namen Lientje of Leentje en gaat over het Lange Voorhout in Den Haag, een van de bekendste lanen van het land. Toch werd het in de volksmond in de 16de eeuw anders genoemd, namelijk de Lange Lindenlaan. Dit kwam doordat keizer Karel V tijdens een bezoek aan Den Haag in 1536 opdracht gaf om vier rijen lindebomen te planten. De laan zou hierdoor een statiger uiterlijk krijgen. Toen de rijen bomen er stonden, werd het door het volk later Lange Lindelaan genoemd.