Dan maar geen vuurwerk, dan maar geen vreugdevuren, dan maar niet klussen thuis

Kunnen we dat? De komende weken wél ons licht op ons fiets aandoen, een behoorlijke keukentrap pakken in plaats van een bureaustoel als we iets uit een kast willen pakken, of even nee zeggen tegen dat ene vage pilletje? Zo moeilijk is het niet om weg te blijven van de eerste hulp. Toch zijn ze daar maar druk met onze stommiteiten.