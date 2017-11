Daniël E. moet 14 jaar cel in voor moord op Miriam Sharon in 1990

E. werd vorig jaar opgepakt na een dna-match. Het dna zat op twee peuken die in de woninig van Sharon werden aangetroffen: er is geen ander dna aangetroffen. Het is in Nederland de oudste coldcasezaak waarvoor een verdachte is opgepakt.



Twee weken geleden werd tegen hem 16 jaar geëist.



De in Israël geboren Sharon werd op 8 oktober 1990 omgebracht in haar woning in Den Haag. Ze was met een mes in haar hals gestoken en haar keel was doorgesneden. Sharon liet een dochter en zoon achter. De destijds 7-jarige dochter van het slachtoffer verklaarde in 1990 bij de politie dat ze haar moeder heeft horen gillen toen ze om het leven werd gebracht. Het meisje, dat zich had verstopt voor het geruzie, vertelde ook dat er één persoon op bezoek was bij mama.